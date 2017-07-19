Новые информационные стелы для туристов появились на улицах Иркутска
Иркутск. Сибирские новости - Очередной этап проекта по внедрению единой системы ориентирования в Иркутске завершен. В местах прохождения основных туристских маршрутов и на остановочных пунктах общественного транспорта установлены пешеходные и транспортные стелы на русском, английском и китайском языках. Об этом сообщила начальник отдела туризма и внешнеэкономической деятельности администрации города Иркутска Ольга Середкина.
Реализация комплексного проекта единой системы ориентирующей информации, разработанного в прошлом году, проходила в два этапа. На первом обновлены и приведены к единому стилистическому решению в соответствии с разработанной концепцией объекты уличной навигации, которые были установлены ранее. На втором - оборудованы пешеходные и транспортные стелы нового образца.
На сегодня установлено 34 стелы: 13 - для навигации по транспорту и 21 - для пешеходной навигации. В ближайшее время будет установлено еще 16 для пешеходов.
"Появление пешеходных и транспортных стел дополнит общегородскую систему ориентирования и сделает знакомство с городом максимально простым и комфортным. Благодаря информации на трех языках и расположению стел, жители и гости нашего города могут самостоятельно построить маршрут до нужного места, узнать о достопримечательностях и ключевых туристских транспортных объектах, их расположении, ознакомиться с видами и маршрутом движения транспорта", - рассказала О. Середкина.
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2017-07-19 17:29:52