Органы опеки Киренска заподозрили в халатности после выхода резонансной программы на Первом канале
Иркутск. Сибирские новости - Накануне в ходе мониторинга СМИ на одном из федеральных телеканалов выявлена информация о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей неустановленными должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Киренска Иркутской области. По данному факту следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отметим, что речь идет об эфире программы "Мужское / Женское" на "Первом канале". В телепрограмме 26-летняя жительница Киренска Юлия Шмыкова предстала перед телезрителями как родитель, не исполняющий свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних дочерей. Кроме того, распивая в присутствии детей спиртные напитки, она отрицательно влияет на детей, несмотря на неоднократное привлечение ее к административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.
Два года назад Ю. Шмыкова занималась самолечением своей дочери, 2015 года рождения, не обращаясь к врачам. В результате семимесячная девочка умерла от пневмонии. Приговором суда женщина была осуждена по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Следователями установлено, что в январе текущего года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя по неосторожности, смешала в детской бутылочке водку с водой, которую дала своей малолетней дочери 2016 года рождения. В результате этих действий ребенок скончался от острого отравления этиловым алкоголем. В июне в отношении Шмыковой вынесен приговор, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год пять месяцев.
Обо всех этих фактах было достоверно известно должностным лицам органов опеки города Киренска. Однако в нарушение действующего законодательства с июня 2013 по июль 2017 года указанными должностными лицами не были приняты необходимые меры по защите законных прав и интересов несовершеннолетних детей Шмыковой.
В Киренск командированы сотрудники аппарата Следственного управления СК России по Иркутской области для проведения необходимых следственных мероприятий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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2017-07-19 17:59:10