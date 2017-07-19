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Вячеслав Мархаев продолжает терять позиции в медиарейтинге сенаторов Совета Федерации

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Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг Топ-50 членов Совета Федерации за июнь текущего года. Лидерами стали Валентина Матвиенко (Санкт-Петербург), Франц Клинцевич (Смоленская область) и Алексей Пушков (Пермский край). С прошлого месяца данная тройка неизменна, лишь сенаторы, занимающие вторую и третью позиции, поменялись местами.

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев потерял две позиции, продолжив тенденции мая, и опустился на 33 место. Напомним, в мае падение было более серьезным, аж на 12 позиций. А вот второй представитель региона в верхней палате российского парламента Виталий Шуба уже который месяц вообще не попадает в данный медиарейтинг.

Замыкают ТОП-50 Виктор Павленко (Архангельская область), Алексей Кондратьев (Тамбовская область) и Алексей Майоров (Калмыкия).

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2017-07-19 18:18:50




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