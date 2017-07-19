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Объекты проекта «Безопасные качественные дороги» проходят лабораторные исследования
19:22 - Иркутск. Сибирские новости - Плановую проверку объектов с высокой степенью готовности рамках реализации …
В России вновь запрещена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28%
19:04 - Иркутск. Сибирские новости - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ на территории …
В Ангарске капитально отремонтируют 16 образовательных учреждений
18:47 - Ангарск. Сибирские новости - На ремонт образовательных учреждений из бюджета Ангарского городского округа …
Иркутский аэропорт возглавил Александр Рябикин
18:35 - Иркутск. Сибирские новости - Приказом министерства имущественных отношений Иркутской области удовлетворено …
Вячеслав Мархаев продолжает терять позиции в медиарейтинге сенаторов Совета Федерации
18:18 - Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг Топ-50 членов …
Органы опеки Киренска заподозрили в халатности после выхода резонансной программы на Первом канале
17:59 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне в ходе мониторинга СМИ на одном из федеральных телеканалов выявлена …
Новые информационные стелы для туристов появились на улицах Иркутска
17:29 - Иркутск. Сибирские новости - Очередной этап проекта по внедрению единой системы ориентирования в Иркутске …
Депутаты Заксобрания оценили ход работ по строительству спортобъектов в муниципалитетах
17:24 - Иркутск. Сибирские новости - Ход работ по строительству спортивных сооружений в муниципальных образованиях …
Для молодых родителей Иркутска разработали справочное пособие
17:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске появилось новое справочное пособие для молодых родителей «Я …
Стадион с профессиональным покрытием построят в детском лагере иркутского училища олимпийского резерва
17:08 - Иркутск. Сибирские новости - В следующем году на территории спортивно-оздоровительного комплекса училища …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в четверг переменная облачность, без осадков, утром туман, вечером небольшой дождь, гроза.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос жителей Иркутска на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь.
Актуально
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.