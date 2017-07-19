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Иркутский аэропорт возглавил Александр Рябикин

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Иркутск. Сибирские новости - Приказом министерства имущественных отношений Иркутской области удовлетворено заявление об уходе с должности по собственному желанию генерального директора АО «Международный Аэропорт Иркутск» Алексея Рендоревского.

Совет директоров аэропорта благодарит Алексея Васильевича за успешную работу во главе предприятия. За период с декабря 2015 года, когда Алексей Рендоревский стал исполнять обязанности генерального директора, а затем, в декабре 2016 года, был утвержден в должности генерального директора, Международный аэропорт Иркутска по основным показателям укрепил позиции одного из лучших в Сибири.

На должность генерального директора АО «Международный Аэропорт Иркутск» 19 июля назначен советник губернатора Иркутской области, государственный советник Российской Федерации III класса, кандидат технических наук Александр Рябикин. С 2004 года Александр Рябикин руководил строительством ряда крупных объектов гидроэнергетики, работал заместителем генерального директора, директором по строительству объектов генерации ООО «Сетьстройсервис».

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2017-07-19 18:35:30




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