В Ангарске капитально отремонтируют 16 образовательных учреждений
Ангарск. Сибирские новости - На ремонт образовательных учреждений из бюджета Ангарского городского округа в этом году направлено более 48 млн руб. Средства пойдут на капитальные ремонты 16 учреждений образования. Как пояснила начальник Управления образования администрации городского округа Лариса Лысак, это девять общеобразовательных школ и семь детских садов.
«Основная часть средств, предусмотренных на ремонт школ, пойдет на школу № 12. Здесь будет проведен комплекс работ: будут отремонтированы тепловые сети, спортивный зал и фасад. Большой объем работ предстоит и школе № 6. Здесь заменят электропроводку во всем здании. А в школах № 3, 7, 16 отремонтируют спортивные залы», - уточнила Лариса Лысак.
Кроме того, средства на ремонт выделены школам № 21, 27, 32 и гимназии № 8. Бюджетные деньги будут направлены на ремонт фасада, актового зала и кровли, замену оконных и дверных блоков.
Ремонты приточно-вытяжной вентиляции, пищеблока, помещений и ремонт мягкой кровли пройдут в дошкольных учреждениях № 32, 35, 36, 106. В трех детских садах - № 38, 81, 115 - разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт внутренней электроустановки.
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2017-07-19 18:47:47