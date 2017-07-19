Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 20.07.2017, 00:52
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.37 (+0.30)
EUR 68.40 (+0.78)
10 CNY 87.85 (+0.60)
Информер праздники сегодня

В Ангарске капитально отремонтируют 16 образовательных учреждений

Версия для печати

Ангарск. Сибирские новости - На ремонт образовательных учреждений из бюджета Ангарского городского округа в этом году направлено более 48 млн руб. Средства пойдут на капитальные ремонты 16 учреждений образования. Как пояснила начальник Управления образования администрации городского округа Лариса Лысак, это девять общеобразовательных школ и семь детских садов.

«Основная часть средств, предусмотренных на ремонт школ, пойдет на школу № 12. Здесь будет проведен комплекс работ: будут отремонтированы тепловые сети, спортивный зал и фасад. Большой объем работ предстоит и школе № 6. Здесь заменят электропроводку во всем здании. А в школах № 3, 7, 16 отремонтируют спортивные залы», - уточнила Лариса Лысак.

Кроме того, средства на ремонт выделены школам № 21, 27, 32 и гимназии № 8. Бюджетные деньги будут направлены на ремонт фасада, актового зала и кровли, замену оконных и дверных блоков.

Ремонты приточно-вытяжной вентиляции, пищеблока, помещений и ремонт мягкой кровли пройдут в дошкольных учреждениях № 32, 35, 36, 106. В трех детских садах - № 38, 81, 115 - разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт внутренней электроустановки.

Ссылки по теме:

2017-07-19 18:47:47




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!