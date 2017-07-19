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В России вновь запрещена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28%

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Иркутск. Сибирские новости - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ на территории Российской Федерации с 12 июля 2017 года на срок 90 суток запрещена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции. Исключениями являются стеклоомывающие жидкости, нежидкая спиртосодержащая продукция, а также спиртосодержащая продукция с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.

Стало известно, что в организациях торговли Иркутской области появился в продаже новый вид парфюмерно-косметической продукции под названием «Нерпенок» с высоким содержанием спирта, употребление которой не по назначению опасно для жизни и здоровья.

Администрация Ангарского городского округа напоминает, что продолжает работать телефон горячей линии по вопросам соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции - 8 (3955)50-41-47, 50-41-71. Часы работы ежедневно с 9:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья). Каждый житель может передать информацию на телефон «горячей линии» о фактах продажи спиртосодержащей жидкости, а также алкогольной продукции качество и легальность которой вызывают сомнения. Вся информация, поступающая на телефон горячей линии, незамедлительно передается в уполномоченные органы для принятия оперативных мер.

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2017-07-19 19:04:09




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