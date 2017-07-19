Объекты проекта «Безопасные качественные дороги» проходят лабораторные исследования

19:22 - Иркутск. Сибирские новости - Плановую проверку объектов с высокой степенью готовности рамках реализации …

В России вновь запрещена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28%

19:04 - Иркутск. Сибирские новости - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ на территории …

В Ангарске капитально отремонтируют 16 образовательных учреждений

18:47 - Ангарск. Сибирские новости - На ремонт образовательных учреждений из бюджета Ангарского городского округа …

Иркутский аэропорт возглавил Александр Рябикин

18:35 - Иркутск. Сибирские новости - Приказом министерства имущественных отношений Иркутской области удовлетворено …

Вячеслав Мархаев продолжает терять позиции в медиарейтинге сенаторов Совета Федерации

18:18 - Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг Топ-50 членов …

Органы опеки Киренска заподозрили в халатности после выхода резонансной программы на Первом канале

17:59 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне в ходе мониторинга СМИ на одном из федеральных телеканалов выявлена …

Новые информационные стелы для туристов появились на улицах Иркутска

17:29 - Иркутск. Сибирские новости - Очередной этап проекта по внедрению единой системы ориентирования в Иркутске …

Депутаты Заксобрания оценили ход работ по строительству спортобъектов в муниципалитетах

17:24 - Иркутск. Сибирские новости - Ход работ по строительству спортивных сооружений в муниципальных образованиях …

Для молодых родителей Иркутска разработали справочное пособие

17:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске появилось новое справочное пособие для молодых родителей «Я …

Стадион с профессиональным покрытием построят в детском лагере иркутского училища олимпийского резерва

17:08 - Иркутск. Сибирские новости - В следующем году на территории спортивно-оздоровительного комплекса училища …