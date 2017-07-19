Объекты проекта «Безопасные качественные дороги» проходят лабораторные исследования
Иркутск. Сибирские новости - Плановую проверку объектов с высокой степенью готовности рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Иркутской агломерации провел заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.
Замминистра, в частности, проконтролировал работу подрядчиков на ряде объектов Иркутска: ул. Вампилова (от объездной дороги мкр. Первомайский - мкр. Университетский до ООТ "мкр. Первомайский"), ул. Маяковского (пересечение от ул. 2-я Железнодорожная до ООТ "Роща"), ул. Лермонтова (от ул. Жуковского до путепровода через ж/д пути).
Серьезных замечаний, которые повлияли бы на приемку работ, выявлено не было. Небольшие недочеты - правка бордюров, устранение неровностей, уборка мусора, качество нанесенной разметки - будут исправлены в ближайшее время.
Окончательное решение по приемке работ на этих объектах будет вынесено после получения результатов экспертного заключения лабораторных испытаний, проведенных сотрудниками независимой лаборатории РОСАВТОДОРА, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ссылки по теме:
- Р. Болотов: В Иркутской области нужно начать подготовку к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год
- В Иркутске начался первый этап ремонта дорог в рамках федерального проекта
- Р. Болотов: Проект «Безопасные и качественные дороги» дает муниципалитетам возможность вывести состояние дорог на новый уровень
- Сергей Левченко обсудил с руководством Росавтодора реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
2017-07-19 19:22:15