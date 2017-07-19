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Объекты проекта «Безопасные качественные дороги» проходят лабораторные исследования

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Иркутск. Сибирские новости - Плановую проверку объектов с высокой степенью готовности рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Иркутской агломерации провел заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

Замминистра, в частности, проконтролировал работу подрядчиков на ряде объектов Иркутска: ул. Вампилова (от объездной дороги мкр. Первомайский - мкр. Университетский до ООТ "мкр. Первомайский"), ул. Маяковского (пересечение от ул. 2-я Железнодорожная до ООТ "Роща"), ул. Лермонтова (от ул. Жуковского до путепровода через ж/д пути).

Серьезных замечаний, которые повлияли бы на приемку работ, выявлено не было. Небольшие недочеты - правка бордюров, устранение неровностей, уборка мусора, качество нанесенной разметки - будут исправлены в ближайшее время.

Окончательное решение по приемке работ на этих объектах будет вынесено после получения результатов экспертного заключения лабораторных испытаний, проведенных сотрудниками независимой лаборатории РОСАВТОДОРА, сообщает пресс-служба областного правительства.

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2017-07-19 19:22:15




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