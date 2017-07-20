Электронные проездные планируется внедрить в Братске с 1 декабря
Братск. Сибирские новости - В Братске электронные проездные билеты для пассажиров общественного транспорта, имеющих федеральные, областные и местные льготы, могут быть внедрены уже с 1 декабря 2017 года. Об этом шла речь на рабочем совещании в администрации Братска с участием министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.
Администрация Братска в течение нескольких лет предпринимала шаги, направленные на внедрение в городе электронных проездных. В настоящее время разработана и представлена региональному правительству подробная «дорожная карта» по реализации проекта в Братске.
Внедрение электронных проездных позволит предприятиям-перевозчикам существенно сэкономить на изготовлении и услугах по реализации бумажных билетов, ведении отчетности. Кроме того, предприятия и органы местного самоуправления получат четкую картину по городу, сколько льготников пользуются услугами автобусов и троллейбусов и какие маршруты они чаще всего используют, увидят в динамике весь пассажиропоток, что позволит оптимизировать работу общественного транспорта.
Владимир Родионов напомнил, что электронные проездные для граждан, имеющих федеральные и областные льготы, уже внедрены в Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутске, Киренске. В этом году к ним присоединятся Шелехов и Усть-Илимск. Главная цель внедрения электронных проездных состоит в том, чтобы каждый пассажир мог воспользоваться своей льготой на территории всей Иркутской области, а не только в муниципальном образовании, где проживает.
Председатель комитета промышленности и транспорта Руслан Захаров сообщил, что Братск готов к внедрению системы, начиная с 1 декабря 2017 года. Речь идет о выдаче электронных проездных горожанам не только с федеральными и областными льготами, но и с местными, сообщает пресс-служба администрации города. На сегодня в Братске около 25 тыс. льготников всех категорий. Иркутская компания, занимающаяся внедрением и обслуживанием системы в регионе, не видит никаких препятствий для начала действия электронных проездных в Братске с 1 декабря.
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2017-07-20 06:23:16