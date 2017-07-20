Братский завод ферросплавов увеличивает производственные мощности
Братск. Сибирские новости - ООО «Братский завод ферросплавов» (входит в Группу «Мечел») приступил к реконструкции ферросплавной печи № 3. После проведения технического перевооружения производительность агрегата вырастет на 30%, а расход электроэнергии сократится на 10 - 13%. При этом нагрузка на окружающую среду не увеличится за счет установки дополнительных фильтров. Затраты на реконструкцию составят около 1 млрд руб., сообщает пресс-служба предприятия.
В процессе модернизации предполагается полная замена всех узлов и агрегатов печи для увеличения ее мощности с 25 до 33 мегавольт-ампер. Уже смонтирована ванна новой печи, где будет выплавляться ферросилиций, ведется ее футеровка огнеупорными материалами. Помимо оборудования, предстоит установить 530 тонн металлоконструкций, использовать 640 куб. м бетона, уложить 94 км кабеля. Работы по реконструкции печи планируется завершить к середине 2018 года.
Обновление оборудования на заводе началось в 2012 году, когда была запущена первая ферросплавная печь повышенной мощности. В рамках технического перевооружения предполагается модернизировать все четыре печи завода.
«Повышение производственной мощности не окажет влияния на экологическую ситуацию в Братске. В ходе реконструкции будет произведена замена оборудования не только печи, но и газоочистной установки. Планируется дополнительно установить 3,6 тыс. рукавных фильтров, что позволит сохранить степень очистки воздуха на очень высоком уровне - 99,6%», - отметил и.о. управляющего директора ООО «БЗФ» Михаил Михайлов.
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2017-07-20 06:47:26