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Премии "Лучший учитель" в этом году удостоены 20 педагогов Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Премия губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2017 году присуждена 20 педагогическим работникам региона. Все они получат единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Левченко.

Всего на соискание премии было подано 175 заявок со всех муниципальных образований региона. В число победителей вошли представители Иркутска, Братска, Черемхово, Шелехова, поселков Еланцы (Ольхонский район), Бадарминск (Усть-Илимский район), Средний (Усольский район).

Победителей определял Совет по присуждению премии, в который вошли представители региональных министерства образования, Законодательного Собрания, образовательных организаций, а также Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Для проведения оценки документов, представленных для участия в конкурсе, в качестве экспертов к работе Совета привлекались педагогические работники образовательных организаций Иркутской области, работники организаций, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, представители общественных объединений.

Основные требования к участникам конкурса: наличие среднего профессионального или высшего образования, основное место работы - образовательная организация, стаж педагогической деятельности в которой составляет не менее трех лет. Кроме того, претендент в течение трех лет, предшествующих конкурсу, не должен быть получателем премий губернатора Иркутской области по итогам конкурсов среди работников образовательных организаций региона.

Деятельность конкурсанта оценивается по четырем основным критериям: обеспечение доступного качественного образования, инновационная деятельность учителя, социально-педагогическое обеспечение развития личности обучающихся, непрерывное профессиональное развитие учителя.

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2017-07-20 06:57:04




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