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На пост главы Шелехова выдвинулись два человека

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Иркутск. Сибирские новости - Документы на участие в выборах главы Шелехова пока подали только два человека.

На кресло градоначальника претендуют генеральный директор ООО «Народный маршрут», депутат Думы Шелеховского района Сергей Липин («Единая Россия») и самовыдвиженец Александр Гоголев. Он является заместителем начальника аппарата губернатора и правительства Иркутской области. По некоторым данным, поддержку кандидату оказывает КПРФ.

Напомним, выборы главы города пройдут в единый день голосования 10 сентября. Действующий глава Шелехова Валерий Десятов не намерен баллотироваться на новый срок.

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2017-07-20 07:04:29




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