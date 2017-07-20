В региональной общественной приемной лидера «ЕР» пройдет прием родителей дошколят
Иркутск. Сибирские новости - В рамках проекта «Единой России» «Детские сады - детям» в региональной общественной приемной лидера партии Д. Медведева пройдет прием родителей дошколят. С инициативой проведения Всероссийского дня приема родителей выступила федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Лариса Тутова.
Однодневная акция приема родителей дошколят пройдет в День работника дошкольного образования - 27 сентября. В Иркутском региональном отделении «ЕР» будет работать приемная координатора федерального партийного проекта, в работе которой примут участие специалисты в сфере дошкольного образования, юристы. Все родители детей дошкольного возраста смогут в этот день получить консультацию и помощь по проблемным вопросам дошкольного образования.
Как сообщает пресс-служба «ЕР», в планах партпроекта «Детские сады - детям» на второе полугодие 2017 года также значатся проведение федерального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Кроме того, планируется проведение конкурса детских рисунков, посвященных году экологии в России; подготовка предложений по реализации указа президента РФ об объявлении в России Десятилетия детства, по реализации инициативы главы государства по обеспечению яслями детей до трех лет, по реализации вопросов развития семейных дошкольных групп, дошкольных групп в вузах и на предприятиях, негосударственного сектора дошкольного образования.
Напомним, федеральный партийный проект «Детские сады -детям» оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество, уделяет большое внимание повышению статуса профессии воспитателя в российском обществе. Основная цель в реализации проекта - выработать дополнительные инструменты и механизмы реализации права детей на дошкольное образование в регионе.
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2017-07-20 07:08:49