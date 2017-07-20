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Многодетные семьи Иркутской области получили уже около 5 млн рублей на подготовку детей к школе

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 1 июля началась выплата денежных средств гражданам, имеющим право на назначение ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе.

За назначением выплаты в управления социальной защиты с начала июля обратились почти 3,7 тыс. граждан на 7651 ребенка. По данным регионального минсоцразвития, на 18 июля уже 4,9 млн руб. перечислены 774 гражданам на 1637 детей.

Прием документов на предоставление выплаты продлится до 31 августа этого года.

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2017-07-20 07:22:19




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