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Площадь лесных пожаров в Иркутской области на утро четверга составляет около 50 га
08:03 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки в Иркутской области ликвидирован один лесной пожар в Качугском …
В Бодайбо мужчина отправится в колонию за попытку кражи промзолота
07:46 - Иркутск. Сибирские новости - Бодайбинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении …
Делегация Иркутской области примет участие в форуме «Единой России» в Краснодаре
07:40 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области примет участие в форуме «Единой России», …
В Иркутске ремонтируют дорогу вокруг сквера Кирова
07:28 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начался ремонт дороги вокруг сквера имени Кирова. Планируется …
Многодетные семьи Иркутской области получили уже около 5 млн рублей на подготовку детей к школе
07:22 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 1 июля началась выплата денежных средств гражданам, …
В региональной общественной приемной лидера «ЕР» пройдет прием родителей дошколят
07:08 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках проекта «Единой России» «Детские сады - детям» …
На пост главы Шелехова выдвинулись два человека
07:04 - Иркутск. Сибирские новости - Документы на участие в выборах главы Шелехова пока подали только два человека. …
Премии "Лучший учитель" в этом году удостоены 20 педагогов Иркутской области
06:57 - Иркутск. Сибирские новости - Премия губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2017 …
Братский завод ферросплавов увеличивает производственные мощности
06:47 - Братск. Сибирские новости - ООО «Братский завод ферросплавов» (входит в Группу «Мечел») …
Электронные проездные планируется внедрить в Братске с 1 декабря
06:23 - Братск. Сибирские новости - В Братске электронные проездные билеты для пассажиров общественного транспорта, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в четверг переменная облачность, без осадков, утром туман, вечером небольшой дождь, гроза.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.