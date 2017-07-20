В Иркутске ремонтируют дорогу вокруг сквера Кирова
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начался ремонт дороги вокруг сквера имени Кирова. Планируется заменить около 30 тыс. кв. метров дорожного полотна. Работы начались в рамках второго этапа ремонта автомобильных дорог общего пользования.
Как отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, комплексный ремонт этой территории не проводился 13 лет. Кроме замены асфальтового покрытия на этом участке предполагается создать условия для маломобильных групп: оборудовать пандусы с применением тактильной плитки. Также будут обустроены металлические пешеходные ограждения, установлены знаки. Работы будут вестись только в ночное время, сообщает пресс-служба мэрии.
"Безусловно, состояние нашей центральной площади требовало внимания. В этом году мы нашли возможность включить этот объект в план, и, я думаю, своевременно. Работы ведутся в ночное время, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам, избежать больших пробок на дорогах. И очень важно, что в процесс контроля качества ремонта вовлекается все больше представителей общественности", - подчеркнул Дмитрий Бердников.
В этом году в Иркутске будет проведен ремонт на 25 участках магистральных улиц. Практически в полном объеме выполнены работы на улицах Вампилова, Лермонтова, Маяковского, Розы Люксембург, Воровского, на Ново-Ленинской объездной автодороге. Там проведена замена дорожного полотна, тротуаров, бордюрного камня. Ведется масштабная реконструкция Покровской развязки, также планируется реконструкция Маратовской развязки и строительство надземного пешеходного перехода через улицу Боткина в районе остановки «Курорт «Ангара».
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2017-07-20 07:28:43