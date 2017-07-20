Площадь лесных пожаров в Иркутской области на утро четверга составляет около 50 га

08:03 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки в Иркутской области ликвидирован один лесной пожар в Качугском …

В Бодайбо мужчина отправится в колонию за попытку кражи промзолота

07:46 - Иркутск. Сибирские новости - Бодайбинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении …

Делегация Иркутской области примет участие в форуме «Единой России» в Краснодаре

07:40 - Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области примет участие в форуме «Единой России», …

В Иркутске ремонтируют дорогу вокруг сквера Кирова

07:28 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске начался ремонт дороги вокруг сквера имени Кирова. Планируется …

Многодетные семьи Иркутской области получили уже около 5 млн рублей на подготовку детей к школе

07:22 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 1 июля началась выплата денежных средств гражданам, …

В региональной общественной приемной лидера «ЕР» пройдет прием родителей дошколят

07:08 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках проекта «Единой России» «Детские сады - детям» …

На пост главы Шелехова выдвинулись два человека

07:04 - Иркутск. Сибирские новости - Документы на участие в выборах главы Шелехова пока подали только два человека. …

Премии "Лучший учитель" в этом году удостоены 20 педагогов Иркутской области

06:57 - Иркутск. Сибирские новости - Премия губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2017 …

Братский завод ферросплавов увеличивает производственные мощности

06:47 - Братск. Сибирские новости - ООО «Братский завод ферросплавов» (входит в Группу «Мечел») …

Электронные проездные планируется внедрить в Братске с 1 декабря

06:23 - Братск. Сибирские новости - В Братске электронные проездные билеты для пассажиров общественного транспорта, …