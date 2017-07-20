Делегация Иркутской области примет участие в форуме «Единой России» в Краснодаре
Иркутск. Сибирские новости - Делегация Иркутской области примет участие в форуме «Единой России», который состоится 24 июля в Краснодаре. В составе делегации Иркутской области - руководство регионального отделения партии, координатор партпроекта «Городская среда» и журналисты.
Всего в работе мероприятия примут участие более 1 тыс. человек: эксперты, координаторы федеральных партпроектов «Единой России», направленных на благоустройство городской среды, депутаты Государственной Думы, представители правительства РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, исполнительной и законодательной власти регионов, главы административных центров субъектов РФ, конструкторских и дизайнерских бюро, АИЖК, КБ «Стрелка».
Работа форума «Городская среда» будет организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР». Ожидается, в работе форума примет участие председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Вместе с представителями всех регионов мы обсудим промежуточные итоги реализации проекта, с тем чтобы выполнить поставленные задачи в полном объеме, чтобы люди были удовлетворены тем, как этот проект реализовывается», - отметила заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.
По словам секретаря Иркутского регионального отделения партии Сергея Брилки, на условиях софинансирования с регионами на партпроект «Городская среда» из федерального бюджета на 2017 год выделено 41,5 млрд руб., Иркутской области - более 452 млн руб. Он напомнил, что инициатором приоритетного партийного проекта выступила фракция «Единой России» в Госдуме, которая собрала и проанализировала наказы избирателей по итогам выборной кампании.
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2017-07-20 07:40:30