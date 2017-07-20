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В Бодайбо мужчина отправится в колонию за попытку кражи промзолота

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Иркутск. Сибирские новости - Бодайбинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника золотодобывающего предприятия. Он признан виновным в покушении на кражу промышленного золота на сумму более 1,5 млн руб. Назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В сообщении прокуратуры Иркутской области отмечается, что приговор вынесен с учетом личности подсудимого, признавшего вину, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Приговор не вступил в законную силу.

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2017-07-20 07:46:44




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