Площадь лесных пожаров в Иркутской области на утро четверга составляет около 50 га
Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки в Иркутской области ликвидирован один лесной пожар в Качугском районе на площади 18 га.
В этом же районе локализовано два пожара: один в лесном фонде на площади 9 га и один на территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» на 40 га леса. В других муниципальных образованиях и в зоне космического мониторинга лесных пожаров нет, сообщает пресс-служба областного правительства.
Для тушения лесных пожаров 19 июля было задействовано 90 человек, в том числе 87 пожарных-десантников. Авиационный мониторинг, доставку личного состава и грузов осуществляли два вертолет Ми-8 в Качугском районе. Общий налет авиационной техники составил 5 часов 5 минут.
Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 887 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложено 980 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму около 12 млн руб. Всего с 15 марта инспекторами государственного пожарного надзора за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 650 граждан на общую сумму более 2,2 млн руб., возбуждено 324 административных расследования.
По данным Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, сегодня чрезвычайный - V - класс пожарной опасности не прогнозируется. IV класс прогнозируется в Катангском районе. III класс - в Бодайбинском, Усть-Кутском, Жигаловском и Нукутском районах.
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2017-07-20 08:03:02