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Активисты ОНФ убрали стихийную свалку в поселке Магистральный

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Иркутск. Сибирские новости - Представители Общероссийского народного фронта провели акцию по уборке стихийной свалки, расположенной вблизи котельной на улице Мостостроителей в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района.

Акция ОНФ была организована общественниками в рамках проекта Народного фронта «Генеральная уборка» совместно с администрацией поселка Магистральный. В субботнике была задействована уборочная техника, мусор вывезли на полигон на трех большегрузных машинах в несколько этапов. Активистам ОНФ понадобилось более трех часов, чтобы полностью очистить территорию от мусора.

Ранее жители поселка сообщили на сайт kartasvalok.ru о выявленной несанкционированной свалке общей площадью более 50 кв. м вблизи котельной. В ходе рейда информация подтвердилась. Общественники направили обращение в администрацию поселка с предложением организовать уборку мусора, а также через социальные сети распространили информацию о планируемой акции.

Как сообщил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович, на интерактивную карту Народного фронта поступило 119 сообщений о свалках, по 27 уже достигнут положительный результат, по остальным продолжается работа.

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2017-07-20 11:28:51




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