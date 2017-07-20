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В Иркутске проходит операция «Нелегальный автобус»

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске сотрудники ГИБДД до 25 июля проводят оперативно-профилактическую операцию «Нелегальный автобус».

«Силы сотрудников дорожной полиции направлены на проверку соответствия автобусов требованиям безопасности - соответствие конструкции транспортного средства, исправность рулевого управления и тормозной системы, наличие и функционирование аварийных выходов, выявление неправомерных изменений конструкции», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Также при надзоре за дорожным движением инспекторы ДПС проводят проверку водителей, управляющих маршрутным транспортным средством, по фактам своевременности оплаты административных штрафов и правомерности осуществления данной деятельности.

Вместе с сотрудниками отделения технического надзора ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» к мероприятию привлечены представители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, совместно с Союзом автомобилистов Сибири, а также отделением ИАЗ МУ МВД России «Иркутское».

Госавтоинспекция Иркутска, призывает граждан-пассажиров к взаимному сотрудничеству. Если водитель грубо нарушает ПДД или находится, по вашему мнению, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, полиция просит сообщать о таких фактах в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по телефону: 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.

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2017-07-20 11:51:20




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