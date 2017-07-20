Актуальные вопросы стройотрасли обсудили в правительстве Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - Расширенное совещание под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамита Мавлиярова состоялось 20 июля в правительстве Иркутской области. В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры министерства строительства и ЖКХ РФ Ольга Дашкова, первый заместитель начальника по ценообразованию ФАУ «Главгосэкспертиза России» Ирина Лещенко, представители профильных министерств и экспертиз Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Республик Бурятия и Тыва, Новосибирской, Омской, Томской областей.
Иркутскую область представляли исполняющий обязанности первого заместителя губернатора - председателя правительства Руслан Болотов, министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина, представители Союза строителей Иркутской области, крупных строительных предприятий.
«Сегодня мы обсуждаем очень серьезные актуальные вопросы - ценообразование и применение проектов повторного использования в строительстве. Все здесь прекрасно знают, с каким сложностями приходится сталкиваться при апробировании новых проектов. Для нашего субъекта это более чем актуально, так как существуют дополнительные требования по экологической экспертизе, что, безусловно, ведет к определенному увеличению сроков прохождения экспертных заключений, а самое главное, зачастую вынуждены либо по ходу выполнения работ дорабатывать проекты, либо исправлять ошибки впоследствии», - цитирует Р. Болотова пресс-служба областного правительства.
Он подчеркнул, что много времени требует подготовка проектно-сметной документации. Применение типовых проектов значительно ускорит процесс. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Х. Мавлияров поддержал этот тезис. «Мы должны прийти к тому, чтобы иметь понятные решения, которые проектировщик достает из ящика, и мы их используем для дальнейшей работы. Это взаимодействие нужно выстраивать. В конечном счете, оптимальные технические решения, которые приняты, должны повторяться, или проектировщики должны предлагать более эффективные решения, лучше предыдущих, - и по стоимости, и с учетом сроков эксплуатации», - отметил замминистра.
Во время встречи обсуждались вопросы совершенствования системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли, применения экономически-эффективной проектной документации повторного использования и модифицированной проектной документации при осуществлении строительства и реконструкции объектов, финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.
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2017-07-20 12:07:57