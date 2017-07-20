В Иркутской области в 2016 году из аварийного жилья расселили лишь 44 семьи из положенных 119
Москва. Сибирские новости - В Иркутской области в 2016 году полностью был освоен бюджет, выделенный на расселение 119 семей из аварийного и ветхого жилья. При этом переселены были лишь 44 семьи. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на результаты проверки Генеральной прокуратуры. Ведомство проверило работу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в этой области и выявило большое число нарушений. В минстрое проблему признали и выступили с предложением оштрафовать регионы-нарушители.
Так, с 2014 года программы по переселению россиян из аварийного жилья были реализованы на 75%. На начало этого года в пяти регионах не были завершены этапы расселения, запланированные на 2013 - 2014 годы, еще в 19 - этапы 2014 - 2015 годов, а в 42 субъектах - 2015 - 2016 годов. Увеличение числа регионов, на территории которых не соблюдаются сроки ликвидации аварийного жилья, угрожает жизни, здоровью и имуществу более 177 тыс. граждан, которых не переселили из непригодных для проживания помещений. Аналогичная ситуация сложилась при осуществлении региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах. По прогнозам министерства, большая часть российских регионов справится с задачей по расселению аварийного жилья, поставленной президентом. Так, 14 регионов расселение уже завершили, еще 43 завершат его к 1 сентября.
Напомним, в Иркутской области площадь жилья, признанного аварийной до 1 января 2012 года и подлежащих сносу и реконструкции в 2014 - 2017 годах, составляет 553,98 тыс. кв. м, количество граждан, подлежащих переселению, - 32,83 тыс. Остаток к расселению с учетом уточненных сведений об аварийном жилищном фонде составляет 176,76 тыс. кв. м, количество подлежащих переселению граждан - 10,68 тыс.
Кроме того, не заключены контракты за счет средств Фонда в размере 37,86 млн руб., в том числе по этапу 2015 года - 16,08 млн руб., по этапу 2016 года - 21,78 млн руб. На 1 сентября объем нерасселенного аварийного фонда составит 118,4 тыс. кв. м, при этом его основная часть приходится на Братск.
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2017-07-20 12:13:33