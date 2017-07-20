Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 20.07.2017, 14:26
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.24 (-0.13)
EUR 68.28 (-0.12)
10 CNY 87.69 (-0.16)
Информер праздники сегодня

Сотрудник полиции, которого сбил пьяный водитель в Ангарске, вышел из комы

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области предъявил обвинение 30-летнему виновнику дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников полиции, в результате которого пострадали четыре человека.

Напомним, 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark-II при попытке скрыться от преследования полиции сбил сотрудника ППС и врезался в служебный автомобиль патрульно-постовой службы. От удара машина сотрудников полиции опрокинулась.

По результатам экспертизы следователями установлено, что водитель иномарки находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя Toyota возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Санкция статьи предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Недавно сотрудник ППС вышел из комы, его состояние оценивается как тяжелое. Обвиняемому избрана мера пресечения - заключение под стражу», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Ссылки по теме:

2017-07-20 12:17:44




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!