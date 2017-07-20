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На федеральных автодорогах Иркутской области ремонтируют мосты и путепровод

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Иркутск. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» в текущем дорожно-строительном сезоне капитально отремонтирует пять мостов и один путепровод на федеральных автодорогах Иркутской области.

Так, капитальный ремонт ведется на путепроводе в п. Среднем в Усольском районе (1790 км). Проектом на капитальный ремонт предусмотрены работы по частичной замене балок пролетных строений, замене мостового полотна и опорных частей, а также устройство барьерного ограждения, отвечающего современным требованиям по безопасности дорожного движения.

«Движение автомобильного транспорта осуществляется по временной объездной дороге с ограничением скоростного режима до 50 км/ч», - сообщает пресс-служба «Прибайкалья».

Ремонтные работы охватят также мостовые переходы через реки Половинная, Суходол и ручей Сухоел автодороги А-331 «Вилюй», а также мост через реку Картагон на автодороге Р-255 «Сибирь». На этих объектах планируется восстановить покрытие проезжей части, заменить деформационные швы, барьерное ограждение, усилить фундамент опор, укрепить русла и откосы. На время проведения работ на указанных участках вводится реверсивное движение: автотранспорт сможет двигаться по одной полосе.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2017 году.

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2017-07-20 12:22:41




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