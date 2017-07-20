|
В Иркутской области вырастет количество фермерских хозяйств
12:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2017 году будет построено и введено в эксплуатацию …
В Иркутской области сократилось число избирателей
12:40 - Иркутск. Сибирские новости - Численность избирателей в Иркутской области по состоянию на 1 июля составляет …
В Иркутске выявили 35 маршрутных автобусов с технической неисправностью
12:36 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Нелегальный автобус» выявили …
В Усть-Куте в этом году планируют начать строительство бассейна
12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Строительство бассейна в Усть-Куте должно начаться в 2017 году. Возведение …
На федеральных автодорогах Иркутской области ремонтируют мосты и путепровод
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» в текущем дорожно-строительном сезоне капитально …
Сотрудник полиции, которого сбил пьяный водитель в Ангарске, вышел из комы
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области предъявил обвинение …
В Иркутской области в 2016 году из аварийного жилья расселили лишь 44 семьи из положенных 119
12:13 - Москва. Сибирские новости - В Иркутской области в 2016 году полностью был освоен бюджет, выделенный на …
Актуальные вопросы стройотрасли обсудили в правительстве Иркутской области
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Расширенное совещание под председательством заместителя министра строительства …
В Иркутске проходит операция «Нелегальный автобус»
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске сотрудники ГИБДД до 25 июля проводят оперативно-профилактическую …
Активисты ОНФ убрали стихийную свалку в поселке Магистральный
11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Представители Общероссийского народного фронта провели акцию по уборке стихийной …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, грозы, град.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.