В Иркутской области вырастет количество фермерских хозяйств

12:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2017 году будет построено и введено в эксплуатацию …

В Иркутской области сократилось число избирателей

12:40 - Иркутск. Сибирские новости - Численность избирателей в Иркутской области по состоянию на 1 июля составляет …

В Иркутске выявили 35 маршрутных автобусов с технической неисправностью

12:36 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Нелегальный автобус» выявили …

В Усть-Куте в этом году планируют начать строительство бассейна

12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Строительство бассейна в Усть-Куте должно начаться в 2017 году. Возведение …

На федеральных автодорогах Иркутской области ремонтируют мосты и путепровод

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» в текущем дорожно-строительном сезоне капитально …

Сотрудник полиции, которого сбил пьяный водитель в Ангарске, вышел из комы

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Ангарску СУ СКР по Иркутской области предъявил обвинение …

В Иркутской области в 2016 году из аварийного жилья расселили лишь 44 семьи из положенных 119

12:13 - Москва. Сибирские новости - В Иркутской области в 2016 году полностью был освоен бюджет, выделенный на …

Актуальные вопросы стройотрасли обсудили в правительстве Иркутской области

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Расширенное совещание под председательством заместителя министра строительства …

В Иркутске проходит операция «Нелегальный автобус»

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске сотрудники ГИБДД до 25 июля проводят оперативно-профилактическую …

Активисты ОНФ убрали стихийную свалку в поселке Магистральный

11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Представители Общероссийского народного фронта провели акцию по уборке стихийной …