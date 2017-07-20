В Усть-Куте в этом году планируют начать строительство бассейна
Иркутск. Сибирские новости - Строительство бассейна в Усть-Куте должно начаться в 2017 году. Возведение объекта рассчитано на три года с общим объемом финансирования 163 млн руб., из них 24 млн руб. предусмотрены на этот год.
Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания, 20 июля завершается прием заявок от потенциальных подрядчиков на выполнение первого этапа работ. «На вчерашний день у нас не было ни одной заявки, - говорит заммэра УКМО по экономическим вопросам Фаина Даникёрова. - Сегодня с утра одна заявка поступила».
Как отметил депутат Законодательного Собрания Борис Алексеев, Усть-Куту очень нужен новый бассейн, так как существующий сегодня с нагрузкой не справляется и требует ремонта. К тому же для удобства горожан они будут находиться в разных районах Усть-Кута. Главная задача, по оценке парламентария, - определиться с подрядчиком как можно оперативнее, поскольку первый этап предполагает устройство котлована. Эти работы можно проводить только в теплое время года.
Как отмечается в сообщении, принимая бюджет на 2017 год и последующие поправки к главному финансовому документу региона, депутаты предусмотрели финансирование для ряда водноспортивных объектов в территориях области. В настоящее время все они находятся на парламентском контроле областных депутатов.
Так, один из объектов - бассейн в здании МОУ «Белая средняя образовательная школа» в поселке Средний Усольского района. Как рассказал депутат Законодательного Собрания Роман Габов, на капитальный ремонт этого бассейна из областного бюджета выделено 12,5 млн руб., еще 600 тыс. руб. - из бюджета муниципального образования.
Все работы должны быть завершены в этом году. Запланирована, в частности, полная замена системы фильтрации воды, обновление отделки чаши, устройство новых душевых. Школа в поселке Средний - единственная в Усольском районе, где есть бассейн с большой чашей. Всего в образовательном учреждении 600 учащихся, для которых в течение учебного года регулярно проводятся уроки плавания.
Были выделены средства из областного бюджета и на частичный ремонт бассейна «Золотая рыбка» в Саянске. В апреле в рамках рабочей поездки в Саянск на объекте побывал спикер областного парламента Сергей Брилка. Руководство ДЮСШ, к которой относится бассейн, обозначило проблему: чаши отремонтированы, но нужно заменить систему водоподготовки и водоотведения. На это было выделено 4,8 млн руб. Освоение средств откладывается. Как рассказала инженер по эксплуатации зданий ДЮСШ Елена Бычкова, подрядчик из Омска затянул процесс подготовки сметы ремонта: она до сих пор не утверждена. Соответственно, не могут быть объявлены торги. Есть риск, что ремонт будет проводиться осенью, когда уже начнется учебный процесс. Между тем, в этом бассейне занимаются не только юные спортсмены, но и учащиеся общеобразовательных школ города - для них по графику организованы уроки плавания. Ремонт «Золотой рыбки» находится на контроле у депутата Законодательного Собрания по одномандатному округу, включающему Саянск, Владислава Буханова.
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2017-07-20 12:31:50