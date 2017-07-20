В Иркутске выявили 35 маршрутных автобусов с технической неисправностью
Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Нелегальный автобус» выявили 96 нарушений Правил дорожного движения. Мероприятие проходит в Иркутске с 29 июня по 25 июля.
За это время проведено пять проверок, осмотрено 187 пассажирских транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Из 96 нарушений 35 - управление автобусом с технической неисправностью, 11 - управление автобусом без путевого листа, 13 - нарушение требований о прохождении предрейсового технического осмотра транспортного средства, остальные нарушения касались неисполнения водителями правил дорожного движения.
Задержаны четыре водителя, осуществляющие перевозку пассажиров без лицензии. К таким нарушителям относятся маршруты Иркутск - Усть-Орда, Мельничная Падь - Троллейбусное депо, Иркутск - Листвянка, Иркутск - Большая речка. Кроме того, у водителя маршрутного автобуса Иркутск - Большая речка отсутствовало водительское удостоверение.
Госавтоинспекция Иркутска, призывает граждан-пассажиров к взаимному сотрудничеству. Если водитель грубо нарушает ПДД или возможно находится, по вашему мнению, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, полиция просит сообщать о таких фактах в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по телефону: 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.
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2017-07-20 12:36:59