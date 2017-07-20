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В Иркутской области сократилось число избирателей

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Иркутск. Сибирские новости - Численность избирателей в Иркутской области по состоянию на 1 июля составляет 1 865 379 человек. По сравнению с прошлым годом численность избирателей, достигавшая тогда 1 871 027 человек, уменьшилась на 5,648 тыс. человек.

Больше всего избирателей зарегистрировано в Иркутске - 458,313 тыс., сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии. Вторым по численности избирателей стал - Ангарск (186,134 тыс.), третий - Братск (176,551 тыс.). Меньше всего избирателей проживает в Катангском (3,127 тыс.) и Мамско-Чуйском (4,076 тыс.) районах.

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2017-07-20 12:40:51




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