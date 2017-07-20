В Иркутской области вырастет количество фермерских хозяйств
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2017 году будет построено и введено в эксплуатацию 11 ферм в рамках реализации программы по развитию семейных животноводческих ферм. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков в ходе посещения открывшейся семейной животноводческой фермы в селе Станица 3-я Куйтунского района.
Как рассказала глава крестьянского (фермерского) хозяйства Елена Терехова, хозяйство создано в 2010 году. В 2016 году получена грантовая поддержка на создание и развитие семейной животноводческой фермы в размере 10,5 млн руб. Грант был направлен на строительство новой молочной фермы, которая оснащена современным технологическим оборудованием для доения, кормления и поения сельскохозяйственных животных. В настоящее время поголовье КРС в хозяйстве составляет 590 голов, в том числе коров - 170.
«Самообеспеченность по молоку в Иркутской области составляет 85,8%, и открытие таких ферм с государственной поддержкой решает важную задачу по обеспечению продовольственной безопасности региона. Важен и социально-экономический эффект, это, прежде всего, создание новых рабочих мест, а также увеличение поступления налогов в бюджет», - цитирует И. Сумарокова пресс-служба регионального правительства.
За время реализации программы по развитию семейных животноводческих ферм с 2012 по 2017 год гранты получили 48 глав КФХ. Сумма гранта для каждой семейной животноводческой фермы зависит от предложенного бизнес-плана и составляет от 10 до 11 млн руб. с привлечением не менее 40% собственных средств.
Гранты предоставляются на строительство фермы, в том числе ее проектирование, возведение, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных.
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2017-07-20 12:47:49