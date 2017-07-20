Рекордное количество участников заявилось на «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017»
Иркутск. Сибирские новости - Завершилась предварительная регистрация для участия в VII открытом чемпионате и первенстве Иркутской области «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017». Заявки подали 222 человека, полностью прошли регистрацию 175.
«В день старта, 22 июля, на Еловском водохранилище под Ангарском будет проходить дополнительная регистрация участников: с 8:00 до 9:30 - на дистанцию «Суперспринт» и до 11:00 - на дистанцию «Спринт». Обычно в день старта заявляются еще 30 - 40% участников. Но уже сегодня можно сказать, что гарантированно на старт выйдет на 25% участников больше, чем в прошлом году, что уже является рекордом для этих соревнований», - рассказал PR-директор мероприятий Большого Альпинистского Марафона (БАМ) Артем Детышев.
В 2016 году в соревнованиях приняли участие 140 человек. И тогда прирост участников составил 32% по отношению к показателю 2015 года.
Как отметил Артем Детышев, наибольшее количество зарегистрированных - это жители Иркутска и Ангарска, также есть участники из Братска, Шелехова и Усолья-Сибирского. Команда Красноярского края составляет 11 человек во главе с мастером спорта России по зимнему полиатлону, победителем первенства России по дуатлону, участником международных соревнований «Кэмэл трофи», десятикратным обладателем титула Ironman («Железный человек») Владимиром Мусиенко. Три человека приедут участвовать в Ангарском кросс-кантри триатлоне из Улан-Удэ, один спортсмен - из Москвы.
«На старт дистанции «Спринт» «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017» выйдет известный триатлет-любитель, обладатель рекорда России на дистанции Ironman среди любителей Сергей Хазев», - подчеркнул Артем Детышев.
Напомним, «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017» входит в серию спортивных мероприятий Большого Альпинистского Марафона (БАМ), организаторами которого выступают администрация Ангарского городского округа и оргкомитет @AlpMarathon, при поддержке министерства спорта области. В этом году «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон» впервые проводится по двум дистанциям: «Суперспринт» - для лиц, не имеющих серьезной физической подготовки, и «Спринт» - для подготовленных спортсменов.
Участники триатлона будут состязаться в трех видах: в плавании, велогонке и беге. Дистанция «Суперспринт» включает: плавание - 375 м, велогонка - 8 км, бег - 2,8 км. Дистанция «Спринт» - это плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5,6 км. Старт «Суперспринта» намечен на 10:00, «Спринта» - на 11:30.
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2017-07-20 17:31:55