Три борца Иркутской области примут участие в первенствах Европы
Иркутск. Сибирские новости - Составы сборных команд России определены на первенства Европы по вольной и греко-римской борьбе. Оба турнира пройдут в городе Сараево (Босния и Герцеговина) с 24 по 30 июля.
В первенстве Европы по вольной борьбе среди юношей примут участие братья из села Улей Осинского района Федор и Александр Балтуевы. Федору Балтуеву предстоит выступать в весовой категории до 50 кг, Александру Балтуеву - до 54 кг.
В первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юношей предстоит участвовать иркутскому спортсмену, воспитаннику областной спортивной школы «Спарта» Гусейну Гусейнову. Он выступит в весовой категории до 50 кг.
Стоит отметить, что эти первенства Европы станут первыми, которые пройдут по новой редакции правил с двухдневным форматом.
Напомним, Федор и Александр Балтуевы выиграли золотые медали на первенстве России по вольной борьбе среди юношей, которое с 9 по 11 мая проходило в Иркутске. После успешного выступления они получили право участвовать в международных стартах.
Гусейн Гусейнов завоевал золотую медаль на международном турнире по греко-римской борьбе среди кадетов, который проходил в конце июня в городе Суботица в Сербии. Заняв первое место, иркутский борец завоевал право участвовать в первенстве Европы по греко-римской борьбе.
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2017-07-20 17:49:10