Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 20.07.2017, 19:38
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 0.00 (0.00)
EUR 0.00 (0.00)
10 CNY 0.00 (0.00)
Информер праздники сегодня

Три борца Иркутской области примут участие в первенствах Европы

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Составы сборных команд России определены на первенства Европы по вольной и греко-римской борьбе. Оба турнира пройдут в городе Сараево (Босния и Герцеговина) с 24 по 30 июля.

В первенстве Европы по вольной борьбе среди юношей примут участие братья из села Улей Осинского района Федор и Александр Балтуевы. Федору Балтуеву предстоит выступать в весовой категории до 50 кг, Александру Балтуеву - до 54 кг.

В первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юношей предстоит участвовать иркутскому спортсмену, воспитаннику областной спортивной школы «Спарта» Гусейну Гусейнову. Он выступит в весовой категории до 50 кг.
Стоит отметить, что эти первенства Европы станут первыми, которые пройдут по новой редакции правил с двухдневным форматом.

Напомним, Федор и Александр Балтуевы выиграли золотые медали на первенстве России по вольной борьбе среди юношей, которое с 9 по 11 мая проходило в Иркутске. После успешного выступления они получили право участвовать в международных стартах.

Гусейн Гусейнов завоевал золотую медаль на международном турнире по греко-римской борьбе среди кадетов, который проходил в конце июня в городе Суботица в Сербии. Заняв первое место, иркутский борец завоевал право участвовать в первенстве Европы по греко-римской борьбе.

Ссылки по теме:

2017-07-20 17:49:10




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!