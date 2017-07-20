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Жителям «Иркутских кварталов» помогут провести благоустройство

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Иркутск. Сибирские новости - Собственникам жилья, расположенного в границах реализации проекта «Иркутские кварталы», помогут благоустроить прилегающую к домам территорию, обновить фасады зданий, заборы и ворота. Об этом на встрече с жителями рассказал руководитель АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков. Проведение акции запланировано на 5 и 6 августа.

"Бремя ответственности за содержание жилья лежит на собственниках. Но гражданам, которые по объективным причинам не могут самостоятельно привести в порядок свои дома, мы предлагаем помощь. При содействии спонсоров и волонтеров планируется покрасить фасады, что-то отремонтировать, убрать мусор. Наша общая задача - сделать центр Иркутска более привлекательным", - подчеркнул Сергей Маяренков.

Жителям также рассказали о других возможностях улучшения качества жизни, в том числе о реализации программы «Формирование комфортной городской среды», за счет которой можно благоустроить двор, отремонтировать дороги, а также призвали обращаться в АНО «Иркутские кварталы» за содействием в решении вопросов по ремонту жилья, оформлению документов.

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2017-07-20 17:59:46




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