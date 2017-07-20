ВСЖД направит более 9 млн рублей на ремонт переездов
Иркутск. Сибирские новости - На капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов Восточно-Сибирской магистраль в этом году направит 9,15 млн руб.
Капитальный ремонт производится на четырех охраняемых переездах в Иркутской области и одном в Республике Бурятия. Замена заградительных переездных устройств (УЗП), резинокордовых настилов, направляющих столбиков, дорожных знаков и обустройство автодороги в границах этих объектов оценивается в 5,4 млн руб.
Оставшиеся средства будут направлены на текущий ремонт еще 15-ти железнодорожных переездов ВСЖД. Работы пройдут на территориях Тулунской, Зиминской, Черемховской, Иркутск Сортировочной, Слюдянской, Гусиноозерской и Вихоревской дистанций пути. Также в 2017 году на дороге будут закрыты два переезда - в границах Тайшетской и Новоуоянской дистанций пути. Еще одно пересечение автотрассы с железной дорогой на участке Новочунка - Сосновые родники будет оборудовано устройствами фотовидеофиксации.
Напомним, что на Восточно-Сибирской железной дороге на регулярной основе ведутся профилактические работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий на переездах. И их эксплуатация и содержание имеют важное значение в организации безопасного движения.
Несмотря на принимаемые меры на железнодорожных переездах ВСЖД с начала 2017 года произошло семь дорожно-транспортных происшествия, все по вине водителей. Последнее ДТП произошло 17 июля на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде в районе с. Худоеланское, когда 52-летний водитель автомобиля «Нива» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути, в результате чего допустил столкновение с локомотивом. В итоге, 62-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье, с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.
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2017-07-20 18:12:18