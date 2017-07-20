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Не все пострадавшие от пожаров в Иркутской области попали в списки на оказание помощи
18:47 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая …
В Саянске стали чаще жениться
18:30 - Саянск. Сибирские новости - В июне в саянском ЗАГСе произведено 206 записей актов гражданского состояния. …
ВСЖД направит более 9 млн рублей на ремонт переездов
18:12 - Иркутск. Сибирские новости - На капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов Восточно-Сибирской …
Жителям «Иркутских кварталов» помогут провести благоустройство
17:59 - Иркутск. Сибирские новости - Собственникам жилья, расположенного в границах реализации проекта «Иркутские …
Три борца Иркутской области примут участие в первенствах Европы
17:49 - Иркутск. Сибирские новости - Составы сборных команд России определены на первенства Европы по вольной …
Рекордное количество участников заявилось на «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017»
17:31 - Иркутск. Сибирские новости - Завершилась предварительная регистрация для участия в VII открытом чемпионате …
В Иркутской области вырастет количество фермерских хозяйств
12:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2017 году будет построено и введено в эксплуатацию …
В Иркутской области сократилось число избирателей
12:40 - Иркутск. Сибирские новости - Численность избирателей в Иркутской области по состоянию на 1 июля составляет …
В Иркутске выявили 35 маршрутных автобусов с технической неисправностью
12:36 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Нелегальный автобус» выявили …
В Усть-Куте в этом году планируют начать строительство бассейна
12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Строительство бассейна в Усть-Куте должно начаться в 2017 году. Возведение …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в пятницу переменная облачность, небольшой дождь.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.