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В Саянске стали чаще жениться

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Саянск. Сибирские новости - В июне в саянском ЗАГСе произведено 206 записей актов гражданского состояния. На совещании в администрации города сообщили, что в июне в Саянске родилось 79 детей: 38 мальчиков и 41 девочка. Это на 20 младенцев больше, нежели в июне прошлого года. Самыми популярными именами среди мальчиков стали Александр, Егор и Константин. Девочек родители чаще всего нарекают именами София, Алиса и Ксения.

В этом году саянцы чаще вступают в брак, нежели разводятся. Только в июне специалистами отдела составлено 43 записи о заключении брака и 24 - о расторжении. Впервые женихами и невестами стали 27 юношей и 26 девушек. Повторно браком сочетались 16 мужчин и 17 женщин.

Иркутская область по итогам 2016 года находится на последнем месте в Сибирском федеральном округе по частоте разводов. По количеству свадеб региона один из самых передовых в Сибири. За год в Иркутской области в законный брак вступили 17 тысяч пар.

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2017-07-20 18:30:59




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