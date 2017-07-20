Не все пострадавшие от пожаров в Иркутской области попали в списки на оказание помощи

18:47 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая …

В Саянске стали чаще жениться

18:30 - Саянск. Сибирские новости - В июне в саянском ЗАГСе произведено 206 записей актов гражданского состояния. …

ВСЖД направит более 9 млн рублей на ремонт переездов

18:12 - Иркутск. Сибирские новости - На капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов Восточно-Сибирской …

Жителям «Иркутских кварталов» помогут провести благоустройство

17:59 - Иркутск. Сибирские новости - Собственникам жилья, расположенного в границах реализации проекта «Иркутские …

Три борца Иркутской области примут участие в первенствах Европы

17:49 - Иркутск. Сибирские новости - Составы сборных команд России определены на первенства Европы по вольной …

Рекордное количество участников заявилось на «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017»

17:31 - Иркутск. Сибирские новости - Завершилась предварительная регистрация для участия в VII открытом чемпионате …

В Иркутской области вырастет количество фермерских хозяйств

12:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2017 году будет построено и введено в эксплуатацию …

В Иркутской области сократилось число избирателей

12:40 - Иркутск. Сибирские новости - Численность избирателей в Иркутской области по состоянию на 1 июля составляет …

В Иркутске выявили 35 маршрутных автобусов с технической неисправностью

12:36 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники ГИБДД в рамках операции «Нелегальный автобус» выявили …

В Усть-Куте в этом году планируют начать строительство бассейна

12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Строительство бассейна в Усть-Куте должно начаться в 2017 году. Возведение …