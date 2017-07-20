Не все пострадавшие от пожаров в Иркутской области попали в списки на оказание помощи
Иркутск. Сибирские новости - Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева ведет мониторинг оказания помощи гражданам, пострадавшим при пожарах в весенне-летний период 2017 года. Как показывает статистика обращений, зафиксированных в информационно-аналитической системе «Обращения граждан», не все пострадавшие попали в списки предоставления жилья и компенсационных выплат.
К примеру, житель поселка Бубновка на приеме руководителя Региональной приемной Николая Труфанова обратился за содействием в получении компенсации на жилье. Молодой человек проживал в поселке, окончил там школу, был зарегистрирован по месту жительства, на него в полном объеме начислялись коммунальные платежи. Теперь эти факты требуют доказать в суде.
Другой заявитель оказался в еще более сложной ситуации. Его дом при пожаре не пострадал и, по логике властей, семья не является погорельцами. Но поскольку поселок закрывают, по логике уже заявителей, им обязаны предоставить жилье, помочь перевезти вещи. Однако решений по семье гражданина по-прежнему не принято.
"Мониторинг помощи погорельцам необходим, поскольку уже сейчас, спустя два месяца после сильных пожаров в Приангарье, стало очевидно, что механизм оперативного решения проблем граждан, массово пострадавших от катаклизмов природного и техногенного характера, требует корректировки, - отметил руководитель Региональной общественной приемной Николай Труфанов. - Обращения, поступающие к нам, свидетельствуют о важности отработки такого алгоритма действий, при котором потерявшие все нажитое люди будут получать поддержку максимально оперативно".
Общественная приемная принимает информацию от пострадавших при пожарах 2017 года по телефонам: 34-38-12, 24-02-73, по телефону горячей линии: 624-677. Направить письменное обращение можно по адресу:664025, г.Иркутск, ул.Российская, д.20, по электронной почте: op.r38@edinros.ru, а также заполнить бланк обращения на сайте http://rop38.ru, либо обратиться на страницах приемной в Фейсбуке и Одноклассниках.
Напомним, в 2017 году в период пожаров в Иркутской области потеряли жилье 586 человек. Пострадали жители Киренского, Тайшетского, Чунского, Зиминского, Заларинского, Иркутского районов, городов Черемхово, Саянск.
Погорельцы проживают в уцелевших домах, в пунктах временного размещения, лечебных, социальных учреждениях, а также у родственников, в арендованном, либо предоставленном администрациями жилье.
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2017-07-20 18:47:00