Работы по благоустройству пляжа Якоби в Иркутске будут продолжаться весь сезон
Иркутск. Сибирские новости - Работы по благоустройству пляжа Якоби в Иркутске будут продолжены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила заместитель мэра - глава Свердловского круга города Светлана Колотовкина.
На благоустройство территории площадью 10 га предусмотрено 15 млн руб. Будут проведены работы по озеленению, установлены 36 садовых скамеек, дополнена система освещения, также планируется обустроить дорожно-тропиночную сеть для пешеходов и велосипедистов, заасфальтировать автомобильную стоянку со стороны улицы Якоби. Начать работы планируется в середине августа и закончить к октябрю.
Помимо этого, ведется активная работа с частными инвесторами по организации отдыха горожан на этой площадке. "Мы хотим донести до инвесторов, что это не еще одна торговая площадка, а важный социальный объект для всего города, - отметила Светлана Колотовкина. - Поэтому приоритет в выборе инвестиционных проектов на спорт, здоровый образ жизни, активный отдых. Уже подготовлена площадка для надувного детского аквапарка. Надеемся, что до конца летнего сезона появится веревочный парк".
По словам главы округа, имеющийся проект развития этой территории не является окончательным. По предложениям жителей, посетителей пляжа и инвесторов туда вносятся и будут вноситься изменения, чтобы получить современное, удобное, безопасное место для отдыха горожан.
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2017-07-21 04:41:42