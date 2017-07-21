Неизвестный поджег здание «Золотого фонда» в 130-м квартале Иркутска

05:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске минувшей ночью горело здание «Золотого фонда» в 130-м …

Продовольственные товары за первое полугодие подорожали в Иркутской области менее чем на 1%

05:02 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область по итогам первого полугодия показала наименьший уровень …

Спецвагон в рамках Всероссийской акции по тестированию на ВИЧ проследует через Иркутск

04:53 - Иркутск. Сибирские новости - Специализированная лаборатория и профилактический кабинет на колесах начали …

Работы по благоустройству пляжа Якоби в Иркутске будут продолжаться весь сезон

04:41 - Иркутск. Сибирские новости - Работы по благоустройству пляжа Якоби в Иркутске будут продолжены в рамках …

Не все пострадавшие от пожаров в Иркутской области попали в списки на оказание помощи

18:47 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая …

В Саянске стали чаще жениться

18:30 - Саянск. Сибирские новости - В июне в саянском ЗАГСе произведено 206 записей актов гражданского состояния. …

ВСЖД направит более 9 млн рублей на ремонт переездов

18:12 - Иркутск. Сибирские новости - На капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов Восточно-Сибирской …

Жителям «Иркутских кварталов» помогут провести благоустройство

17:59 - Иркутск. Сибирские новости - Собственникам жилья, расположенного в границах реализации проекта «Иркутские …

Три борца Иркутской области примут участие в первенствах Европы

17:49 - Иркутск. Сибирские новости - Составы сборных команд России определены на первенства Европы по вольной …

Рекордное количество участников заявилось на «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017»

17:31 - Иркутск. Сибирские новости - Завершилась предварительная регистрация для участия в VII открытом чемпионате …