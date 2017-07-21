Спецвагон в рамках Всероссийской акции по тестированию на ВИЧ проследует через Иркутск
Иркутск. Сибирские новости - Специализированная лаборатория и профилактический кабинет на колесах начали свой путь во Владивостоке и закончат его в Санкт-Петербурге за три месяца.
Во время остановок в крупных городах, в том числе и в Иркутске, врачи организуют просветительские акции на тему социально значимого заболевания, объясняют необходимость каждому жителю России узнать свой ВИЧ-статус, а также проводят на вокзалах и местных промышленных предприятиях бесплатное и анонимное тестирование и консультирование на ВИЧ.
Во время движения спецвагона по стране пройти консультации и тестирование смогут также пассажиры поездов.
Масштабная акция министерства здравоохранения России получила свое продолжение после прошлогодней информационно-коммуникационной кампании в десяти регионах с наиболее сложной ситуацией с распространением ВИЧ-инфекции. По ее итогам специалисты федерального ведомства отметили положительную динамику эпидемической обстановки в стране. В этом году профилактикой и продвижением идей защиты от ВИЧ решили охватить все 24 субъекта, где доля людей, живущих с вирусом иммунодефицита, превышает средние показатели по РФ.
Для этого совместно с Российскими железными дорогами в путь отправились врачи. Сейчас акция проходит в Улан-Удэ, позади - Владивосток, Хабаровск и Чита.
В Иркутск вагон придет 25 июля вместе с поездом № 69, следующим по маршруту Чита - Москва в 16:37 местного времени. Тестирование и консультирование в рамках акции начнется раньше. Уже с 12:00 на вокзале Иркутск-Пассажирский на площади около второго подъезда будет развернут передвижной пункт медицинского освидетельствования, где будут работать врачи Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД). Содействие окажут волонтеры международного движения «Танцуй ради жизни» (dance4life), которые на станции будут проводить информирование о способах защиты от ВИЧ и о возможности пройти тест и получить подробную детальную индивидуальную консультацию у медицинских работников.
Вместе с акцией на вокзале аналогичные мероприятия проведут для работников крупной промышленности. Бригады специалистов посетят Иркутский авиазавод, Иркутскую нефтяную компанию, Иркутский алюминиевый завод и железнодорожные предприятия.
Далее, 28 июля в 11:39 спецвагон отправится в Карасноярск в составе поезда № 241 Иркутск - Адлер. В пути следования пройти тест на ВИЧ смогут все желающие пассажиры. Для этого до столицы соседнего региона в оборудованном вагоне отправятся специалисты Центра СПИД.
В настоящее время в Иркутской области проживают более 35 тысяч человек с вирусом иммунодефицита в организме. Наиболее частой причиной заболевания становятся незащищенные сексуальные контакты - ими обусловлены в среднем каждые три новых диагноза из четырех. На втором месте - нестерильное инъекционное потребление наркотиков. По этой причине ВИЧ получает каждый пятый новый пациент. Стабильно низкой в регионе остается передача ВИЧ от матери ребенку. Совместная работа инфекционистов и акушеров-гинекологов региона, а также психологов и социальных работников позволяет удерживать ее на уровне порядка 2% в год.
Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от нее можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.
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2017-07-21 04:53:56