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Продовольственные товары за первое полугодие подорожали в Иркутской области менее чем на 1%

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область по итогам первого полугодия показала наименьший уровень роста цен на продовольственные товары среди регионов Сибирского федерального округа. Кроме того, рост цен на продукты в регионе ниже и общероссийского уровня (3,4%). Об этом сообщила первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Наталья Захарова.

С начала года цены на продовольственные товары в области выросли в среднем на 0,3%. В прошлом году рост цен на продукты за аналогичный период составил 3%.

Наталья Захарова отметила, что для смягчения последствий инфляции для населения в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты («Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар» и другие), которыми предусматривается установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Всего в области в реализации социальных проектов участвуют почти 1,2 тыс. организаций торговли.

Еще одним направлением работы по сдерживанию роста цен является предоставление сельхозпроизводителям торговых мест для реализации собственной продукции на розничных рынках и ярмарках. С начала года в области проведено более 1000 ярмарок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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2017-07-21 05:02:23




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