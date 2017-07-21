Неизвестный поджег здание «Золотого фонда» в 130-м квартале Иркутска
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске минувшей ночью горело здание «Золотого фонда» в 130-м квартале. В 04:07 от очевидцев поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Седова. На момент прибытия первого подразделения горела наружная стена и кровля 2-х этажного бревенчатого дома. Пожару был присвоен повышенный номер сложности из-за плотности деревянной застройки в данном месте. К месту было направлено одновременно пять пожарных расчетов: пять автоцистерн, 18 человек личного состава. Работали три звена газодымозащитной службы.
«Несмотря на то, что пожар произошел в центре Иркутска рядом с проезжей частью, условием его развития стало позднее обнаружение и сообщение о нем на пульт пожарной охраны. На момент нашего прибытия огнем была охвачена значительная часть здания: горели кровля, чердачные перекрытия и наружная стена. Сложность в тушении заключалась в том, что металлическая кровля не имела слуховых окон - ее вскрывали специнструментом для проливки горящего утеплителя», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Менее 15 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Разбор и проливка конструкций велась до семи утра. По предварительной версии, причиной пожара стало занесение открытого источника огня. На месте обнаружены остатки пластиковой емкости и следы легковоспламеняющейся жидкости, которой была облита наружная стена здания.
С разницей в одну минуту в другой части города на улице Лермонтова произошел пожар в жилом доме с административными помещениями. До прибытия пожарных подразделений горящие дверные и оконные жалюзи офисного помещения, расположенного на втором этаже, потухли сами.
По предварительной версии, пожар стал следствием действий неустановленных лиц, обливших жалюзи зажигательной смесью. По счастливой случайности, огонь не распространился на другие части здания. Дознаватели МЧС России по фактам данных пожаров проводят проверки, материалы будут переданы в следственные органы.
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2017-07-21 05:38:52