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Обрабатывающие предприятия Иркутской области в июне полностью закрыли долги по зарплате

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Иркутск. Сибирские новости - Задолженность по заработной плате в Иркутской области постепенно снижается. За полгода в крупных и средних организациях наблюдаемых видов деятельности она сократилась с 96,4 до 57,5 млн руб. По отношению к началу года сокращение составило 40%, к предыдущему месяцу - 14%.

В июне полностью ликвидированы долги перед работниками обрабатывающих производств. В течение трех месяцев существовала, но к маю была погашена задолженность в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха.

Вся сумма оставшейся задолженности, по данным Иркутскстата, приходится на строительные организации Иркутска, не имеющие собственных средств для расчетов с работниками. Эта задолженность носит хронический характер, она возникла более года назад и постепенно снижалась, но в последний месяц осталась неизменной.

Не получили своевременно зарплату 502 человека, на каждого из них приходится долг в среднем в размере 114,5 тыс. руб.

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2017-07-21 10:58:14




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