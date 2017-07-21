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В Иркутске приступают к благоустройству жилой зоны бывшего ИВВАИУ

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступают к благоустройству территории бывшего ИВВАИУ. Речь идет о жилой зоне. Это комплекс дворов по адресу улица Ядринцева 11, 15, 17, 19 и 21, улица Советская 176/183 и 176/189. Корпусов училища благоустройство не коснется.

«Будет проведена замена асфальтового покрытия, благоустройство тротуаров и опор освещения, а также установка большой спортивной площадки с комплексом воркаут», - сообщил журналистам глава Октябрьского округа Владимир Преловский. Конкурс на благоустройство территории уже отыгран.

Напомним, земли бывшего ИВВАИУ являются федеральными. Однако их обустройство возможно в рамках федеральной программы.

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2017-07-21 11:03:10




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