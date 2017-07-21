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Железнодорожный переезд ст. Китой-Комбинатская будет закрыт для движения автотранспорта до 24 июля

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Иркутск. Сибирские новости - Железнодорожный переезд на 5142 км ст. Китой-Комбинатская будет закрыт 1 июля с 09:00 до 24 июля 2017 13:00. Это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Объезд автотранспорта будет осуществляться через автомобильную дорогу № 5.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

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2017-07-21 11:07:20




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