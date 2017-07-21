С. Брилка об АМО ИО: сейчас важно объединить усилия, а не вступать в политические баталии
Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка прокомментировал открытое письмо Ассоциации муниципальных образований.
Напомним, в нем члены общественной организации жалуются на «срыв конструктивного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, дестабилизацию Ассоциации в целом и отдельных органов местного самоуправления муниципальных образований». На этот раз, по их словам, источником конфликта выступает заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышев. С. Брилку как председателя Законодательного Собрания просят взять под личный контроль вопросы взаимодействия Ассоциации со всеми органами власти Иркутской области, а также дать оценку действиям представителей правительства по дестабилизации работы Ассоциации и отдельных ее членов - муниципальных образований региона.
Сам спикер заявил: конструктивный диалог и уважение итогов выборов - принципы работы Законодательного Собрания области, в том числе и с Ассоциацией муниципальных образований. «Все мэры и главы поселений, входящие в Ассоциацию, проходят процедуру выборов по той или иной системе. Считаю, что мы должны уважать результаты этого волеизъявления избирателей и выстраивать конструктивную работу с теми, кто стал победителем выборов. По итогу у нас общий контролер - жители области, и оценку нашей работе тоже дает население. Такого принципа мы придерживаемся внутри Законодательного Собрания, исходя из него, также работаем и со всеми мэрами муниципальных образований и главами поселений», - цитирует С. Брилку пресс-служба ЗС.
Он продолжил: «Действительно, у нас сложился диалог с членами и руководством Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Думаю, в том числе и потому, что в деятельность самой Ассоциации, работу которой мы считаем эффективной, депутатский корпус не вмешивается, в тоже время мы прислушиваемся ко всем поступающим предложениям для быстрого решения тех или иных проблемных вопросов, учитывая, что именно мэры и главы поселений находятся на первой линии взаимодействия с жителями территорий».
По словам С. Брилки, информация, изложенная в открытом письме Ассоциации, вызывает серьезную обеспокоенность. «Сейчас очень ответственное время - второе полугодие, в городах и районах должны идти работы по воплощению в жизнь всех тех планов, которые предусмотрены областным бюджетом 2017 года. Напомню, как не раз отмечалось на разных уровнях власти, бюджет этого года - беспрецедентный по объемам финансирования объектов социальной сферы. И для достижения эффективного результата сейчас как никогда важно объединить усилия, а не вступать в политические баталии с целью дестабилизировать ситуацию. Нам всем отвечать перед людьми, которые ждут не междоусобных войн, а новых школ и больниц», - добавил С. Брилка.
Ссылки по теме:
- В. Семёнов: чиновники правительства Иркутской области затеяли непонятную игру
- Мэры обвинили замгубернатора Д. Чернышева в дестабилизации Ассоциации муниципалитетов
- Ассоциация муниципалитетов предлагает создать региональную программу профподготовки муниципальных служащих
- Финансовый «голод»: муниципалитетам Иркутской области не хватает денег
2017-07-21 11:12:18