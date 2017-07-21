За информацию о поджигателе офисов в Иркутске объявлено вознаграждение
Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск неизвестного злоумышленника, который совершил поджог здания, расположенного в 130 квартале Иркутска.
В настоящее время оперативники изучают камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент преступления. Около 4 часов утра 21 июля к зданию подошел мужчина, у него в руках находилось ведро с жидкостью, которой он облил помещение и поджог. Однако воспламенился не только дом, но и одежда самого поджигателя.
Ранее на улице Лермонтова произошло возгорание еще одного офиса. На записях с камер видеонаблюдения видно, что способы поджога совпадают - мужчина разливает легковоспламеняющуюся жидкость из ведра.
В настоящее время с места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области для проведения исследования.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Граждан, что-либо знающих о случившемся полиция просит обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить по телефонам 8(3952)21-68-88, 8(3952) 29-21-40, 21-39-35 либо 02. За информацию, способствующую скорейшему раскрытию преступления, объявлено вознаграждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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2017-07-21 11:20:54