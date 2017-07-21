В частном секторе Иркутска отремонтируют 110 дорог

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В частном секторе Иркутска в этом году будут приведены в порядок 110 дорог. …

В Иркутске в этом году отремонтируют 28 км дорог

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной …

В Иркутске после ремонта не приняли два участка дорог

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске после ремонта не приняли два участка дороги. Речь идет об улице …

Заседание суда по иску КПРФ к Заксобранию Иркутской области назначено на 3 августа

11:50 - Иркутск. Сибирские новости - Заседание Иркутского областного суда по иску КПРФ к Законодательному Собранию …

Мэру Иркутска передали список десяти самых проблемных участков дорог города

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты Общероссийского народного фронта в Иркутске добиваются ремонта …

За информацию о поджигателе офисов в Иркутске объявлено вознаграждение

11:20 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных …

С. Брилка об АМО ИО: сейчас важно объединить усилия, а не вступать в политические баталии

11:12 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка прокомментировал …

Железнодорожный переезд ст. Китой-Комбинатская будет закрыт для движения автотранспорта до 24 июля

11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Железнодорожный переезд на 5142 км ст. Китой-Комбинатская будет закрыт 1 …

В Иркутске приступают к благоустройству жилой зоны бывшего ИВВАИУ

11:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступают к благоустройству территории бывшего ИВВАИУ. Речь …

Обрабатывающие предприятия Иркутской области в июне полностью закрыли долги по зарплате

10:58 - Иркутск. Сибирские новости - Задолженность по заработной плате в Иркутской области постепенно снижается. …