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Заседание суда по иску КПРФ к Заксобранию Иркутской области назначено на 3 августа

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Иркутск. Сибирские новости - Заседание Иркутского областного суда по иску КПРФ к Законодательному Собранию назначено на 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, областной комитет КПРФ намерен обжаловать незаконное и неправовое, на взгляд коммунистов, решение депутатов об отказе в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра Иркутска и других городов области.

КПРФ создала инициативную группу по проведению референдума, был подготовлен вопрос, на который предстояло ответить жителям области: «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?». Однако Законодательное Собрание решило, что вопрос, предлагаемый инициативной группой на референдум, признан не соответствующим требованиям регионального закона «О референдуме Иркутской области».

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2017-07-21 11:50:35




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