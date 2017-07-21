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В Иркутске после ремонта не приняли два участка дорог

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске после ремонта не приняли два участка дороги. Речь идет об улице Ширямова и объездной дороге в Ново-Ленино. Об этом журналистам сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Чайковский.

Так, вырубки на Новоленинской объездной показали, что толщина асфальта недостаточная. «Подрядчик за свой счет будет все переделывать. Это около 5 тыс. кв. м асфальтового покрытия», - отметил М. Чайковский.

Что касается улицы Ширямова, то в проект была заложена замена асфальта одного слоя. «Здесь тяжело выдержать требования. Поэтому подрядчик также будет все переделывать», - добавил директор предприятия.
Работы завершатся до 15 августа.

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2017-07-21 11:58:42




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