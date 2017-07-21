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В частном секторе Иркутска отремонтируют 110 дорог
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В частном секторе Иркутска в этом году будут приведены в порядок 110 дорог. …
В Иркутске в этом году отремонтируют 28 км дорог
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной …
В Иркутске после ремонта не приняли два участка дорог
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске после ремонта не приняли два участка дороги. Речь идет об улице …
Заседание суда по иску КПРФ к Заксобранию Иркутской области назначено на 3 августа
11:50 - Иркутск. Сибирские новости - Заседание Иркутского областного суда по иску КПРФ к Законодательному Собранию …
Мэру Иркутска передали список десяти самых проблемных участков дорог города
11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты Общероссийского народного фронта в Иркутске добиваются ремонта …
За информацию о поджигателе офисов в Иркутске объявлено вознаграждение
11:20 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных …
С. Брилка об АМО ИО: сейчас важно объединить усилия, а не вступать в политические баталии
11:12 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка прокомментировал …
Железнодорожный переезд ст. Китой-Комбинатская будет закрыт для движения автотранспорта до 24 июля
11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Железнодорожный переезд на 5142 км ст. Китой-Комбинатская будет закрыт 1 …
В Иркутске приступают к благоустройству жилой зоны бывшего ИВВАИУ
11:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступают к благоустройству территории бывшего ИВВАИУ. Речь …
Обрабатывающие предприятия Иркутской области в июне полностью закрыли долги по зарплате
10:58 - Иркутск. Сибирские новости - Задолженность по заработной плате в Иркутской области постепенно снижается. …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter совместно с порталом для молодых специалистов Career.ru провели опрос среди студентов и выпускников 2017 года из Иркутска. Они выяснили, что более половины из них (52%) уже прошли или собираются пройти стажировку этим летом. Интересно, что три года назад доля таких ответов была на 20% меньше.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.