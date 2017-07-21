В Иркутске в этом году отремонтируют 28 км дорог
Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного до 2015 года, в Иркутске к концу 2018 года должны обеспечить снижение количества мест концентрации ДТП и увеличить долю дорожной сети, которая должна соответствовать нормативным требованиям. Об этом сообщила заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.
План 2017 - 2018 годов (первый этап) предусматривает некапиталоемкие мероприятия: содержание, обустройство, ремонт дорожной сети. В текущем году в порядок будет приведено 25 участков дорог, контракты уже разыграны.
Всего в 2017 году отремонтируют 28 км дорог, в 2018 году - 33 км. Второй этап (2019 - 2025 годы) предусматривает переход к строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту дорог и искусственных сооружений.
В этом году на реализацию первого этапа работ предусмотрено 180 млн руб., второго - 330 млн руб. «Общее вложение на дворовые территории и дороги - 1,192 млрд руб. Из них 350 млн руб. - дворы, около 700 млн руб. - дороги, включая Покровскую развязку», - отметила Е. Фёдорова.
В рамках первого этапа текущего года отремонтируют шесть объектов: улица Вампилова, Лермонтова, Маяковского, Розы Люксембург, Воровского, объездная дорога в Ново-Ленино. Работы практически завершены.
Второй этап - 19 объектов, в числе которых дорога вокруг сквера Кирова, улица Ленина, Тимирязева. На сэкономленные в результате аукционов средства отремонтировали два крупных участка дороги: Главная Кировская и Советская. На это направлено около 40 млн руб.
В этом году также построят и отремонтирую более 52 тыс. кв. м тротуаров (в 2016 году - 45 тыс.).
В этом году также комплексно будет благоустроено беспрецедентное количество дворовых территорий - 220: первый этап - 121 двор, второй - 80. В Свердловском округе обустроят 57 дворовых территорий, в том числе площадки для выгула собак. Впервые за долгие годы будут отремонтированы лестницы - 113 объектов. Всего их в округе 645. Так, в Юбилейном отремонтируют 56 лестниц, в Первомайском - 11, в Университетском - 10, на Синюшиной горе - 21, Новоглазково - 15. Работы будут выполнены в августе - сентябре.
Новыми детскими площадками оборудуют 28 дворов. В частном секторе работы проведут по 17 адресам: асфальтирование дорог, освещение улиц и т.д. В Правобережном округе отремонтируют 13 участков дорог, обустроят 47 дворовых территорий, в частном секторе отремонтируют 44 улицы (2016 год - 31). В Октябрьском округе обустроят 48 дворов, укомплектуют и обустроят 31 детскую площадку. Благоустроят четыре общественных пространства, в том числе Иерусалимскую лестницу, бульвар Постышева. В частном секторе уложат 8,5 тыс. кв. м асфальтового покрытия.
На острове Малый Конный обустроят три парковки, два тенистых корта, установят 110 скамей, 105 урн. Колесо обозрения здесь ждут в конце третьего квартала. Напомним, на острове предусмотрено функциональное зонирование территории, которое включает площадки тихого отдыха, прогулочную, детскую, развлекательную, массовых городских мероприятий.
Все работы по дорогам планируется завершить до 15 августа, отдельные - до сентября. В настоящее время формируется список объектов на 2018 год. «Уже есть 33 участка дорог. Ожидается, что в 2018 году нам выделят около 600 млн руб., в 2019 году - 1 млрд руб.», - добавила Е. Федорова.
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2017-07-21 12:05:21