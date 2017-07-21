Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 21.07.2017, 12:38
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.08 (-0.16)
EUR 68.00 (-0.27)
10 CNY 87.30 (-0.39)
Информер праздники сегодня

В частном секторе Иркутска отремонтируют 110 дорог

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В частном секторе Иркутска в этом году будут приведены в порядок 110 дорог. Почти половина из этих участков будет заасфальтирована впервые. На эти цели в городском бюджете предусмотрено более 70 млн руб. К работам планируется приступить после 10 августа, сообщила заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Она отметила, что в 2016 году было отремонтировано 76 объектов.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 25 участков на центральных магистралях города. На семи объектах работы практически завершены. Контроль качества и приемка работ производится в несколько этапов, в том числе независимыми строительными организациями, специалистами Росавтодора, представителями общественности, экспертиза асфальта проводится в лаборатории. На двух участках уже выявлены недочеты, которые подрядчики должны устранить до 15 августа.

Ссылки по теме:

2017-07-21 12:07:52




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!