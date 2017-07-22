На Байкале стартовали экологические акции под эгидой Минприроды России
Москва. Сибирские новости - В рамках Года экологии министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации объявило о старте серии экологических акций на побережье озера Байкал. Мероприятия под эгидой Минприроды России проведут волонтеры ФЦП «Вода России» и Главного всероссийского волонтерского экологического марафона En+ Group «360 минут».
В течение года пройдет около 100 совместных экологических мероприятий. Их участниками станут более 50 тыс. человек. Волонтеры проведут работы по очистке берегов водоема от мусора, уборке особо охраняемых природных территорий и благоустройству туристических маршрутов на Байкале.
Глава Минприроды России Сергей Донской высоко оценил значение совместных экологических акций для борьбы с загрязнением озера Байкал. «Экологическое состояние Байкала - это зона нашей общей ответственности, и улучшить его состояние возможно только при объединении усилий государства, бизнеса и общества», - отметил министр.
Акция «Вода России» проходит по инициативе минприроды РФ с 2014 года. В прошлом году акция состоялась в 80 регионах страны, что позволило очистить от мусора берега более 9000 водоемов. Всего, за три года проведения акции в ней приняли участие более 1,5 млн человек.
Побережье озера Байкал является ключевым направлением географии Всероссийского волонтерского экологического марафона En+ Group «360 минут». Акции по уборке озера и его берегов организуются компанией с 2011 года.
«За семь лет нами накоплен здесь значительный опыт развития эковолонтерства, организации эко-просветительских проектов, поддержки научных исследований, внедрения бизнес-технологий в природоохранную деятельность. В настоящее время экомарафон «360 минут» - это неотъемлемая часть комплексной системы инициатив компании по защите озера Байкал и заповедных территорий. Мы успешно масштабируем наши экологические программы на другие российские регионы и готовы делиться опытом», - подчеркнула директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова.
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2017-07-22 07:19:34