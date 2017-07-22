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Программу по формированию современной городской среды в Иркутской области на ближайшие четыре года утвердят до 1 сентября

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области приступило к разработке государственной региональной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы. Об этом сообщила первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Наталья Сдобнова на селекторном совещании с главами муниципальных образований.

Областная программа должна быть утверждена до 1 сентября 2017 года. Муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью свыше 1 тыс. человек, обязаны разработать и утвердить до конца 2017 года муниципальные программы. В них должны войти адресные перечни дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов, а также адресные перечни территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для формирования таких перечней планируется провести инвентаризацию территорий, пояснила Наталья Сдобнова.

На сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта введен специальный раздел «Приоритетные проекты». В открытом доступе размещена вся необходимая информация, в том числе и по реализации проектов 2017 года, сообщает пресс-служба областного правительства. Кроме того, минЖКХ открыло линию горячей почтовой связи, адрес электронной почты irksreda@mail.ru.

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2017-07-22 10:23:51




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