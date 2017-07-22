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Движение автотранспорта в Иркутске будет ограничено на время проведения Международной Велоночи

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Иркутск. Сибирские новости - Ночная велосипедная экскурсия по достопримечательностям и памятным местам Иркутска пройдет 22 июля. Организаторы предполагают, что в мероприятии примут участие около тысячи человек.

Маршрут движения пройдет от парковки под Глазковским мостом по Бульвару Гагарина (по внутренней аллее набережной реки Ангара) до площади у памятника Александру III, затем по Бульвару Гагарина до пересечения с улицей Красного Восстания, затем по улице Красного Восстания через переулок Сударева на площадку перед дворцом спорта Труд, затем по улицам Красного Восстания, 3 Июля, Тимирязева до улицы Подгорная, оттуда - по улице Байкальской до улицы Тимирязева, затем по улице Тимирязева до переулка Волконского.

Мероприятие пройдет с 19:00 до 22:30 часов. Во время движения колонны по проезжей части движение автотранспорта будет перекрываться.

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2017-07-22 10:36:15




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